“Eravamo a 200 metri dal punto di arrivo quando la bomba è esplosa. Mi trovavo nel mezzo davanti e quando ho sentito il rumore della deflagrazione ho subito guardato nello specchietto. Siamo scesi e mi sono reso conto che l’ordigno aveva fatto saltare il veicolo dietro, un Ford 350 (un pick up, nda), che trasportava 5 italiani dei corpi speciali e 2 Peshmerga rimasti tutti feriti”. Lo racconta in una intervista a Fausto Biloslavo pubblicata dal Giornale, il tenente di prima classe Ranj Rizgar Noah, testimone che spiega nei dettagli come si è svolto l’attentato in Iraq in cui sono rimasti coinvolti i 5 militari italiani.

