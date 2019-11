Nell’ambito della campagna per la giustizia “Woman’s Freedom Iran” martedì 26 novembre, alle ore 12,30 a Palazzo delle Aquile, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Palermo a Nasrin Sotoudeh, avvocata e attivista iraniana per i diritti umani. Sotoudeh è attiva nella difesa legale di attivisti, oppositori e di donne iraniane arrestate per essersi tolte il velo in pubblico. Ha difeso giornalisti e attivisti tra cui il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e diversi dissidenti arrestati durante le proteste di massa nel 2009 contro la contestata rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad.

