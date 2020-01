“Pochissime probabilità, quasi pari a zero, che il petrolio e il gnl destinati all’Italia, provenienti da Iran e Arabia Saudita e che transitano dallo Stretto di Hormutz, non arrivino qui da noi. Corriamo un rischio bassissimo, ripeto vicino allo zero, e per vari motivi: intanto lo Stretto di Hormutz tanto stretto non è (la distanza più breve tra le due rive è di 30 km, che non è poco). Poi il traffico di navi non è intenso: ci passano circa 19-20 navi al giorno, e non tutte sono petroliere perché alcune portano prodotti derivati, altre gnl, altre sono vuote”. Così Alessandro Lanza, docente di Energy and environmental policy presso l’Università Luiss di Roma, e tra i principali esperti italiani di politiche energetiche, parla con Adnkronos/Labitalia delle possibili conseguenze sui nostri approvvigionamenti energetici della crisi Iran-Usa.

