TEHERAN – Il risultato, anche se particolarmente rotondo, passerà in secondo piano. Iran-Cambogia, match valido per le qualificazioni mondiali, si chiude sul punteggio di 14-0, ma non è questo che conta: per la prima volta, da quasi 40 anni, le donne iraniane hanno potuto assistere a una partita di calcio dagli spalti. Tutto il mondo ha seguito con grande attenzione le vicende dell’Azadi Stadium di Teheran, dove circa 3.500 tifose hanno preso parte alla sfida, anche se soltanto in un settore dedicato, al quale hanno avuto accesso quando l’impianto era ancora vuoto.

Una svolta permessa dalle pressioni della Fifa, che ha minacciato l’Iran di esclusione dalle qualificazioni al Mondiale 2022. “La presenza delle donne allo stadio è il primo successo nella loro lotta alla discriminazione”, ha twittato la politica iraniana Shahrbanoo Amani. A fine gara il capitano Shojaei è andato sotto il settore riservato alle donne insieme ai compagni di squadra per ringraziarle. “Si tratta di un positivissimo passo avanti, che la Fifa e le ragazze e donne iraniane attendevano con ansia”, ha dichiarato Gianni Infantino. Il numero 1 della Fifa ha aggiunto: “La storia ci insegna che il progresso procede a tappe e questo è solo l’inizio del viaggio. Non ci si ferma nè si torna indietro. E ora più che mai guardiamo a un futuro in cui tutte le ragazze e donne che desiderano assistere a una partita di calcio in Iran, siano libere di farlo e in un ambiente sicuro”.



Non più tardi di un mese fa aveva fatto il giro del mondo la storia di Sahar Khodayari, giovane tifosa dell’Esteghlal deceduta in ospedale il 10 settembre dopo essersi data fuoco all’esterno del tribunale dove era sotto processo per essersi travestita da uomo per entrare allo stadio e assistere a una partita della sua squadra.





