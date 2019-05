“In qualità di Presidente Mete Onlus, associazione basata in Italia, impegnata nell’alto tema diritti umani nazionali ed internazionali, con attenzione particolare rivolta alle questioni di estrema criticità e centralità quali il rispetto della dignità personale, l’integrazione e la convivenza civile, manifesto preoccupazione internazionale per la conferma della condanna a 33 anni e 148 frustate per l’avvocatessa iraniana Nasrin Sotoudeh, rinchiusa nel carcere di Evin”. E’ quanto dice Giorgia Butera, sociologa e presidente di Mete Onlus. “Le accuse contro di lei sono la conseguenza del suo pacifico lavoro in favore dei diritti umani, inclusa la sua difesa delle donne che protestano contro l’obbligo di indossare il velo in Iran, e la sua pubblica opposizione alla pena di morte”, dice.

Fonte