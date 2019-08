Il mese scorso il settimanale Spy ha reso note le ragioni della rottura tra Francesco Facchinetti e il suo ex pupillo Irama.

“Da una parte c’è un manager arrabbiato e deluso. Dall’altra un artista che ha sbattuto la porta e se n’è andato. Il cantante ha deciso di chiudere ogni rapporto con il suo mentore e di voltargli le spalle. Le ragioni sarebbero due, la prima di natura banalmente pecuniaria, si parla di conti non pagati. La seconda riguarderebbe il dualismo con Riki. Tra i due cantanti si sarebbe creata una sorte di competizione sfociata nell’invidia. Facchinetti una volta venuto a conoscenza della volontà del suo pupillo non ha reagito bene. Ma c’è di più, Spy conferma lo scioglimento del contratto che legava l’artista alla Newco Management. Questa è un’operazione in mano ai rispettivi legali. Per adesso Irama rimane un artista in forza alla major Warner Music .”

Adesso è Chi ha svelare che i due non solo non hanno chiarito, ma probabilmente sono già passati alle vie legali.

“Facchinetti vs Irama: the end. È finita malissimo l’avventura lavorativa tra il manager Francesco Facchinetti e il suo ex pupillo, il cantante Irama. I due si sono ufficialmente detti addio in maniera non pacifica. Ora la parola spetta ai legali di entrambi per discutere la risoluzione del rapporto.”

Intanto Facchinetti su Instagram ha scritto:

“In tanti pensano che io sia cattivo e spregiudicato ma non è così. La verità e che non amo farmi prendere per il culo. Se lo fai, che ti piaccia o no, ne pagherai tutte le conseguenze. Non oggi, ma domani…ma prima o poi sì.E se non ci penserà il Karma, tranquillo che ci penserò io”.

Speriamo almeno che facciano una diretta in tribunale.