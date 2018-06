Irama (anzi, gli Irama, come direbbe qualcuna) è entrato ad Amici dopo aver rescisso il contratto con la casa discografica Warner Music che – nel boom del programma – ha chiesto al cantante di tornare con loro.

Nonostante un primo tentennamento, alla fine Irama è tornato con la Warner Music scatenando qualche polemica sui social: era tutto business?

Davide Maggio, che ha avuto il piacere di intervistarlo, glielo ha chiesto:

“Io voglio fare un disco, voglio fare musica e voglio farla il più possibile. Penso che la scelta non sia la casa discografica ma di avere un team giusto. Io oggi ho un team giusto di persone che mi vogliono bene, che credono in me. Se prima il team giusto non c’era? Quando fai un contratto discografico ne fai diversi, uno in momento, uno in un altro… La situazione per me è diversa, per me la scelta non era il fatto di avere una casa discografica o un’altra ma di fare la mia musica e di poterla passare ad altre persone. Oggi ho la certezza di poterlo fare”.