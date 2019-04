Nelle scorse settimane è scoppiata una polemica legata alla canzone ‘Stanotte’ di Irama, in particolare alla frase ‘fare a pugni con quel trans‘.

Vladimir Luxuria ha chiesto alle radio di non trasmettere il brano e Manila Gorio ha svelato di essere LA trans di cui parla Irama. Oggi il cantante ha risposto in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Ci sono cose che non mi soffermo molto a commentare, ho dato una risposta dal punto di vista grammaticale. – ha dichiarato Irama a Il Fatto Quotidiano – Ho detto una cosa ed è uscita fuori una polemica da una persona che evidentemente non ha capito la grammatica. Poi però ho visto che in tantissimi hanno risposto e, ti dico la verità, non sono stato lì a soffermarmi a leggere tutti i commenti a mio favore, perché l’ho trovata una cosa poco rilevante, penso che ci siano cose molto più importanti. Chi deve sapere, sa. Purtroppo in questo periodo sono stato molto bersagliato da questo tipo di polemiche un po’ semplicistiche, sono cose che vanno oltre la musica. Sia chiaro però non mi ritengo assolutamente vittima di niente”.

Io credo che Irama non sia omofobo, però mi chiedo se avrebbe scritto con così tanta leggerezza “fare a pugni con quella donna“. Inoltre è bene ricordare al vincitore di Amici che si dice QUELLA trans e questi non sono dettagli.

“Premetto che se non fosse stato per Vladimir Luxuria, mia carissima amica, non avrei parlato. Io infatti non sapevo di questo pezzo. Quando ho letto il testo della canzone sono rimasta basita. Questa cosa è successe un po’ di tempo fa. Non era Irama di oggi, si parla del periodo dopo Sanremo giovani. Lui non era arrivato al successo di ora.

C’era questo gruppo di ragazzi sbronzi. Eravamo a Milano zona corso Como. – ha dichiarato Manila Gorio – Noi stavamo andando all’Hollywood ed eravamo vestite in modo provocante. Questi ragazzi stavano venendo verso di noi e soprattutto verso di me, iniziando questa serie di parole abbastanza offensive. Io sono una persona scherzosa e non amo le discussioni e la violenza, ma quella era violenza verbale nei miei confronti e nei confronti della mia amica Sole. Irama e questo suo amico dicevano cose poco carine nei confronti di ragazze trans.

Cosa mi diceva? Loro ci dicevano ‘travoni’, ‘è un uomo’. Irama ieri nelle sue storie diceva ad un suo amico che giocava con una ragazza ‘chi è l’uomo? chi fa l’uomo e chi fa la donna?’. In queste storie aveva lo stesso tono spiacevole di quella sera, o almeno mi ha ricordato quella serata. Uno del gruppo quella sera diceva ‘guarda che belle’ e Irama invece diceva ‘guarda che sono dei fr**i, sono dei travestiti, non sono donne’. Loro erano abbastanza brilli, non erano lucidi.

Irama ha detto che non è omofobo e che questo episodio è accaduto, ma lui ha omesso di raccontare come è iniziato tutto. Che poi lui ha detto ‘QUEL trans’ al maschile.

Io che sono una persona pacifica, quella sera ho preferito allontanarmi con la mia amica”.