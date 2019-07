Visualizza questo post su Instagram

Clamoroso: volano i coltelli tra Irama e Francesco Facchinetti. Cos’è successo tra il cantante e il manager? Ve lo rivela “Spy”, in esclusiva, nel numero in edicola venerdì 26 luglio. Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti. È stato Irama, secondo quanto risulta a “Spy”, a voler chiudere il rapporto con il suo manager. Ecco spiegato il destinatario dell’invettiva che Facchinetti aveva pubblicato nelle sue Stories nelle ultime ore: “Da oggi ho un nemico in più da abbattere. Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, questa è una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il cu*o, mi ha raccontato un sacco di frottole e di balle. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”, aveva detto, senza fare nomi. Irama, di tutta risposta, aveva replicato pubblicando il dito medio. #Irama #FrancescoFacchinetti #Arrogante #Riki #riccardomarcuzzo