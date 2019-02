Irama, Giovani per sempre primo nella classifica degli album FIMI.

Tra Mahmood e Ultimo, Irama gode. Si potrebbe sintetizzare così la telenovela post Sanremo (anche se il vincitore del Festival sta accumulando record, in attesa dell’uscita dell’album Gioventù bruciata). Perché, se è vero che il popolo si è diviso tra chi sostiene l’artista milanese e chi difende il cantautore romano, è altrettanto vero che Irama sta mettendo d’accordo quasi tutti.

Il suo nuovo album, Giovani per sempre (special edition di Giovani) è infatti in testa alla classifica FIMI degli album. Per Irama, in pochi mesi si tratta del terzo numero uno: aveva raggiunto la vetta con l’EP Plume e l’aveva bissata con l’uscita della standard edition di Giovani.

Irama, Giovani per sempre: un album da record

Per Irama il terzo numero uno è già un record. Negli scorsi anni, pochi artisti avevano piazzato due numeri uno in pochi mesi (si parla di Marco Mengoni, Laura Pausini ma anche Riki), ma quasi nessuno ne aveva messi in fila tre.

“Sono felice“, ha dichiarato sui social Irama, “dopo le emozioni, le polemiche, le tante parole, è la musica che parla. Grazie di cuore a tutti. La mia musica è arrivata, e questa è la mia più grande soddisfazione“.

Irama

Irama, La ragazza con il cuore di latta

Non solo l’album. Perché il grande successo post Sanremo di Irama è figlio anche dell’apprezzamento da parte di quasi tutti del brano La ragazza con il cuore di latta.

Il suo pezzo proveniente dal Festival è al terzo posto nella classifica FIMI dei singoli, dietro ai soli Mahmood e Ultimo, e ha già raggiunto i 6 milioni e più di stream su Spotify. Numeri importanti, accresciuti anche dalle views su YouTube (già oltre i 10 milioni). Insomma, vero che Sanremo lo vince solo uno, e che quell’uno non è stato Irama, ma di certo il vincitore di Amici non può definirsi uno dei grandi sconfitti di questa edizione della kermesse.

Di seguito il video di La ragazza con il cuore di latta: