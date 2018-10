Debutto in cima alla classifica per Irama con l’album Giovani. Scende al secondo posto Emis Killa.

Irama subito al top. Il secondo album del rapper di Carrara, Giovani, debutta al primo posto nella classifica di vendite FIMI, scalzando Supereroe di Emis Killa. Un successo importante per il giovane vincitore di Amici 2018, che dà seguito al clamoroso boom di vendite dell’ep Plume dello scorso 1 giugno 2018, doppio disco di platino in Italia. E la sensazione è che questo sia per lui solo l’inizio di una carriera sfavillante.

Classifica FIMI: album, vinili e singoli

È durato dunque una sola settimana il primo posto in classifica di Emis Killa, che scivola però di un solo posto. Segue Alessandra Amoroso con il suo 10, che conferma il proprio successo. Nella top ten è presente una seconda new entry, oltre a Giovani di Irama: Anthem of the Peaceful Army dei Greta Van Fleet. Un sesto posto molto convincente per i giovani rocker americani, per alcuni i nuovi Led Zeppelin, per altri solo una buona tribute band.

Diversa la situazione nella classifica dei vinili, dove i Greta Van Fleet conquistano addirittura la cima, seguiti da La mia storia piano e voce di Marco Masini. Tra i singoli resiste al primo posto Torna a casa dei Måneskin. Nella top ten le novità sono i due singoli di Marco Mengoni, Voglio (quarto posto) e Buona vita (ottavo posto).

Irama – Nera

Nonostante il primo posto nella classifica degli album, Irama non ha ancora rilasciato alcun singolo da Giovani. In classifica resta invece il precedente, la hit estiva Nera, presente in Plume. Un brano ancora fresco che è già tre volte disco di platino e staziona attualmente al ventitreesimo posto in salita di due posizioni.

In attesa di un nuovo video ufficiale, ci ascoltiamo il primo brano di Giovani, Bella e rovinata: