Nel giro di appena 10 giorni, Irama e Giulia De Lellis sono passati dal dichiararsi amore sui social, a dirsi addio.

Ma cosa c’è dietro? Stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia su Spy, dietro alla rottura tra i due ci sarebbe proprio la fuga parigina del vincitore di Amici, che ha passato una serata con la modella Victoria Stella Doritou (ex fidanzata del tronista Andrea Zelletta).

“Ecco perché è davvero finita con Irama. Tutta la verità. Nient’altro della verità. Che cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis e Irama? Fino allo scorso 22 febbraio continuavano a celebrare sui social il loro amore. […] Ma quanto conta il tempo per Irama, visto che il 22 febbraio definiva Giulia il suo amore e il 5 marzo ha parlato di ‘ex’? Il tempo di una bugia e infatti… Dal 22 febbraio Irama fa perdere le sue tracce e Giulia incontra Damante in un hotel. Ma attenzione: oggi Giulia e Andrea sono solo amici. Irama invece lunedì 4 marzo ha iniziato a seguire la modella Victoria Stella Doritou e la sera stessa era con lei a cena nell’hotel Costes. Giulia non era a conoscenza del viaggio parigino del cantante. Certo, lei si era rivista con Damante, ma il suo incontro con l’ex non è una fiammata di ritrovata passione.“

Qualcosa mi dice che Damante e la vulcanologa torneranno presto insieme.



“La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni.2