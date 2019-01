Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: Irama in cerca di conferma dopo il successo ad Amici.

Dopo Amici e le classifiche di streaming e vendite, Irama è pronto a conquistare anche il pubblico dell’Ariston. Tra il 2009 e il 2012, Sanremo è stato un passaggio necessario per la conferma dei vincitori di Amici: in quattro edizioni, tre sono stati vinti da talenti usciti dalla scuola di Maria De Filippi (Marco Carta, Valerio Scanu e Emma Marrone), che hanno così ‘ratificato’ il proprio status di grandi della nostra musica.

Da allora, però, nessun concorrente del talent di Canale 5 è più riuscito a farsi valere nella competizione. Sarà Irama a rompere la ‘maledizione’? Lo scopriremo tra poche settimane. Intanto ecco il nostro commento sulla sua partecipazione al Festival.

A Irama serve Sanremo?

Per fenomeni commerciali di rilievo assoluto come Irama, la partecipazione a Sanremo non si direbbe per nulla necessaria. Ma la carriera artistica del giovane rapper-cantautore ha finora prodotto grandi hit ma dedicate a un pubblico esclusivamente immaturo per quanto concerne la conoscenza musicale.

Sanremo è quindi l’occasione per l’artista nativo di Carrara di dimostrare di saper scrivere brani adulti, consapevoli e interessanti anche per chi ha superato la soglia dei vent’anni di età. Un banco di prova importante anche alla luce della partecipazione di altri giovani che hanno già saputo far vedere al pubblico il proprio spessore, come Ultimo o Mahmood.

A Sanremo serve Irama?

In termini di ascolti, è presumibile che sì, un personaggio come Irama possa permettere al Festival di acquistare una buona fetta di share, specialmente tra il pubblico giovane e normalmente poco interessato alla kermesse sanremese. A rendere più interessante la presenza di Irama è poi l’approdo tra i Big di Einar, vincitore di Sanremo Giovani 2018 e suo amico-rivale dai tempi di Amici. Insomma, ragionando solo sui numeri, non si può che definire Irama necessario alla causa del Festival.

Ecco il video di Bella e rovinata, l’ultimo successo di Irama: