“Non disperdiamo i sacrifici di quanti hanno continuato a vivere nonostante la povertà, che hanno dovuto tenere in 40 metri i propri bambini. Di chi era abituato ad andare nei negozi dove le cose costavano meno. Non disperdiamo i sacrifici degli italiani, non usiamo questo 2 giugno per fare inutili polemiche attorno alla malattia. Oggi dobbiamo ricostruire l’Italia. Dobbiamo essere uniti, altro che piano Marshall. Oggi deve parlare la voce dell’unità d’Italia, noi stiamo ripartendo e dobbiamo pensare alle bare uscite dall’ospedale di Bergamo: tutto il resto è polemica”, dice nello studio.

Fonte