Per stabilire l’eventuale trasmissibilità del coronavirus da parte di persone asintomatiche o presintomatiche (che svilupperanno i sintomi successivamente) “mancano ancora prova scientifiche. I dati sono ancora limitati, non c’è certezza sulle modalità di trasmissione. Servono studi di lunga durata per avere evidenze incontestabili”. Lo spiega Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, commentando le dichiarazione di Maria Van Kerkhove, capo team tecnico anti Covid 19 dell’Oms, secondo la quale è “raro che un asintomatico trasmetta il virus”.

