La voci provenienti dai fornitori Apple in Cina sono in conflitto tra di loro, visto che un nuovo report contraddice un precedente rumor secondo il quale l’attuale iPhone X sarebbe finito fuori produzione già in autunno. Invece, a quanto pare Apple potrebbe seguire la sua strategia solita e continuare a vendere il dispositivo ad un prezzo scontato, anche dopo la presentazione dei nuovi modelli in autunno.

Il nuovo report è stato pubblicato dal coreano The Investor, il quale ritiene che Apple lancerà due nuovi iPhone OLED entro la fine dell’anno, compresa una versione con schermo da 6.46 pollici. Inoltre, il report afferma che i due nuovi modelli si aggiungeranno all’attuale iPhone X, che non andrà fuori produzione:

I due nuovi modelli saranno dotati di schermi da 5.8 e da 6.46 pollici, e saranno venduti insieme all’attuale iPhone X. Per non avere problemi di produzione, Apple ha già iniziato a cercare nuovi fornitori per pannelli OLED e batterie.

In pratica, la produzione dell’iPhone X continuerà anche nel 2019, con un prezzo sensibilmente ribassato rispetto a quello attuale.

Come dicevamo all’inizio, la notizia contrasta con quanto detto da Ming-Chi Kuo la scorsa settimana, quando l’analista affermò la produzione dell’iPhone X sarebbe continuata fino a settembre-ottobre, e cioè fino a quando Apple non avrebbe poi rilasciato i tre nuovi iPhone previsti per il prossimo autunno: “L’iPhone X non subirà abbassamenti di prezzo e verrà venduto al costo attuale fino al termine della produzione”.

Secondo Kuo, Apple vuole evitare che un iPhone X offerto a 899$ vada a cannibalizzare le vendite del modello LCD da 6.1 pollici che l’azienda dovrebbe lanciare in autunno. Questo modello, dotato anche di Face ID, portebbe avere un prezzo tra i 650 e i 750 dollari.

Chi avrà ragione?