Prezzo: EUR 7,99 - EUR 4,99





LANVY · La Vita Elegante

Benvenuti nel nostro negozio! Speriamo che tu abbia una bella esperienza di acquisto, divertiti!

Caratteristiche del prodotto:

Contenuto della confezione:

1x Cover Flip

1x Penna Capacitiva

1x Tappo Antipolvere[Misura Precisa]: Progettato specificamente per iPhone 6/6S 4.7 Pollici. Permette tutti i fori per tasti, ingressi e uscita del suono perfetti e precisissimi.

[PU Pelle]: La superficie in PU Pelle rende il tuo cellulare più elegante e piacevole al tatto.

[Doppia Protezione]: la Pu Pelle insieme al Tpu silicone forniscono una doppia protezione al telefono. E la cover flip protegge anche lo schermo. Permette il tuo cellulare non danneggiato da nessuna caduta, urto o graffio.

[TPU Silicone]: uno dei migliori materiali per cover di oggi. E’resistente e flessibile, protegge il telefono dagli urti, i graffi, gli sporchi quodidiani e rende la cover facile da carzare e rimuovere.

[Funzione di Supporto]: Espande altre funzioni per il tuo telefono. Libera le tue mani quando vedi un film o fai una chiamata video col tuo cellulare.