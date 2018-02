Qualche ora fa Apple ha rilasciato iOS 11.3 Beta 2, un nuovo aggiornamento di prova per gli sviluppatori (presto disponibile anche per i tester pubblici) che introduce alcune novità rispetto a quanto già visto, in precedenza, nella prima beta di iOS 11.3, rilasciata qualche giorno fa. Scopriamo insieme cosa è cambiato su iPhone.

iOS 11.3 Beta 2 è ora disponibile per il download e come di consueto siamo pronti a mostrarvi in anteprima tutte le novità – provate – del prossimo aggiornamento per iPhone, iPad e iPod touch. Prima di iniziare con le novità, però, ricordiamo che questo aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 11, anche se per il momento non è ancora disponibile per iPod touch.

iOS 11.3 Beta 2: ecco TUTTE le novità!

Introdotta, in beta, la funzione “Stato Batteria” per monitorare lo stato della batteria in Impostazioni > Batteria. All’interno di questo menu sarà possibile controllare la capacità massima residua della batteria del dispositivo e, in caso di batteria degradata, sarà possibile scegliere tra l’ottimizzazione software di Apple (che preserva il dispositivo dai picchi energetici) oppure una situazione di utilizzo “normale” in cui questa funzione non interviene (ma potrebbero ripresentarsi gli spegnimenti improvvisi che gli utenti incontravano prima di iOS 10.2.1).



per monitorare lo stato della batteria in Impostazioni > Batteria. All’interno di questo menu sarà possibile controllare la capacità massima residua della batteria del dispositivo e, in caso di batteria degradata, sarà possibile scegliere tra l’ottimizzazione software di Apple (che preserva il dispositivo dai picchi energetici) oppure una situazione di utilizzo “normale” in cui questa funzione non interviene (ma potrebbero ripresentarsi gli spegnimenti improvvisi che gli utenti incontravano prima di iOS 10.2.1). L’app iBooks – precedentemente rinominata Books – si chiama ora “Libri” su iOS 11.3 Beta 2.



Introdotta una nuova spalsh screen all’apertura di App Store.

L’app Podcast supporta ora gli hyperlink e avvia la riproduzione dei nuovi episodi dei podcast a cui siamo iscritti con un solo tap.

La dimensione e la versione di un’app nella sezione “Aggiornamenti” di App Store è ora nascosta: per mostrarla bisognerà estendere la schermata dedicata all’update in questione.

Migliorato AirPlay 2 e il controller virtuale per la Apple TV nel centro di controllo.

Risolte alcune incompatibilità con app e migliorata la stabilità generale del sistema.

iOS 11.3 sarà disponibile in primavera come aggiornamento software gratuito per iPhone 5s e modelli successivi, tutti i modelli iPad Air e iPad Pro, iPad di quinta generazione, iPad mini 2 e successivi e iPod touch di sesta generazione. La beta pubblica di iOS 11.3 beta 2 arriverà prossimamente e sarà disponibile per il download per tutti gli utenti iscritti al programma di testing di Apple.