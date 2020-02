“Quando ho letto su Repubblica l’intercettazione del dirigente che ammetteva di avere ‘fottuto gli azionisti’ mi è venuta in mente la risata degli imprenditori nella notte del terremoto all’Aquila. È vero, ci sono parecchie differenze fra i due eventi, anche perché lì ci sono stati dei morti. Ma la mentalità di queste persone secondo me è simile. La stessa mentalità di chi si crede al di sopra delle regole”.

La storia di Emilia De Michele è una delle tante dei 69mila azionisti della Banca Popolare di Bari che si sono ritrovati “prigionieri dei loro titoli irrimediabilmente svalutati” citando l’ordinanza del gip del tribunale di Bari con cui sono finiti ai domiciliari Marco Jacobini, suo figlio Gianluca e un dirigente della banca.

Settant’anni, barese, pensionata, una vita dedicata al lavoro di assistente sociale, la signora Emilia vive da sola in un appartamento a pochi passi dalla chiesa di San Giuseppe nel quartiere Madonnella. È lì che ci accoglie e mostra le carte della causa che un anno fa ha avviato contro la banca, assistita dall’avvocato Antonio Pinto di Confconsumatori. Come molte storie di azionisti l’inizio della disavventura comincia con una telefonata di un funzionario di banca: “Ero da poco andata in pensione, parliamo dell’ottobre 2014. Una mattina ebbi una telefonata di un’impiegata della banca che voleva parlarmi. Andai in filiale e mi consigliarono l’acquisto di azioni. Feci notare che non volevo fare operazioni rischiose, ma solo garantirmi una sicurezza nel caso potesse accadermi qualcosa in futuro, visto che sono sola. “Ma lei può rivendere le sue azioni in qualunque momento” fu la risposta”.

E così viene indotta ad acquistare azioni per un valore di 20 mila euro e obbligazioni subordinate per un valore di 14 mila euro. In pratica gran parte dei risparmi investiti in titoli rischiosi e dal prezzo immotivatamente alto visto che le azioni furono acquistate a 9,15 euro a titolo. Da allora quelle azioni si riveleranno invendibili e il loro valore crollerà fino alla definitiva sospensione del titolo. “Non ho mai deciso di metterle in vendita anche quando avevo capito che ormai quelle azioni erano carta straccia perché non avevo voglia di andare in banca e essere ancora presa per i fondelli dai funzionari”.

Ma ad aprile dello scorso anno in seguito a un’ischemia che la costringe a un lungo periodo di riabilitazione, decide di portare la banca in tribunale. “Evidentemente quell’ischemia – racconta non senza ironia la signora – deve avermi risvegliato”. Ora le ultime notizie provocano solo ulteriore rabbia: “Ma fa male pensare che Marco Jacobini abbia ritirato milioni di euro dal suo conto prima del crollo. Così come mi provoca molto fastidio il fatto che il risanamento verrà pagato dai cittadini italiani e non da quelli che hanno causato questo disastro con la loro arroganza”.