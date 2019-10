"Io piccolo re della vela": a 15 anni tris mondiale di Marco Gradoni

“Talento è quando uno perde ma riesce a rialzarsi “. È una frase che il ragazzino ripete spesso, una sorta di mantra, anche se lui, a vela, di rado è arrivato dietro, anzi ha vinto praticamente tutto. Nel suo piccolo: ha solo 15 anni e corre su una barca ” tascabile”, ma super tecnica, gli Optimist riservati agli under, appunto, della sua età.

Marco Gradoni è diventato una star: alle Bermude, arcipelago atlantico più noto per le spiagge rosa e le infauste triangolazioni delle bufere, è stato premiato come miglior velista al mondo, diventando il più giovane vincitore nella storia del prestigioso Rolex World Sailor of the Year, secondo italiano a ricevere il riconoscimento dopo la campionessa olimpica Alessandra Sensini, nel 2008.

È romano, è tesserato per il Tognazzi Marine Village, sul litorale di Pomezia, a pochi km dalla capitale e vive con la sua famiglia a San Lorenzo, mamma medico e papà ricercatore universitario. Dal litorale romano, ma anche nelle acque adriatiche di Fano, dove la famiglia ha una casa delle vacanze, sono nati i suoi successi internazionali. Un carnet da giovane Straulino.

Tre titoli consecutivi ai mondiali di categoria a partire dal 2017 ( unico atleta al mondo a essere riuscito in questa impresa) e 14 medaglie d’oro conquistate una dopo l’altra. Nel 2016, anno in cui debuttò in Portogallo, arrivò ” solo” quarto. E sono competizioni non di pochi specialisti ma richiamano flotte di 250 competitor da almeno 60 diversi paesi del mondo.

“È un sogno diventato realtà essere qui con i migliori velisti del mondo “, ha detto Marco ricevendo il premio nella cerimonia che si è svolta nelle scorse ore a Bermuda. “È incredibile ma so che devo rimanere con i piedi per terra, concentrato sui miei obiettivi ” . Poi una dedica speciale ” alla mia mamma, per avermi sempre aiutato e incoraggiato”.

A lui il trofeo in marmo e argento raffigurante il globo, incoronato da cinque spinnaker d’argento che rappresentano i continenti. Da record anche la motivazione: “Il velista più talentuoso e abile della sua fascia d’età, ha fatto la storia nel 2019 vincendo ad Antigua il più grande campionato mondiale Optimist di sempre. È una stella del futuro”.

Una vita di allenamenti continui, estate e inverno, ma anche una scuola, al liceo Plinio, e una famiglia severa che lo spinge e lo disciplina. A chi gli chiede a che cosa abbia dovuto rinunciare per arrivare a questi exploit, il quindicenne Gradoni risponde netto: “A niente, questa è la vita che avrei sempre voluto fare”. Non ha nessun rito scaramantico, ama leggere i libri di mare, lo scorso mondiale leggeva Hemingway. Quest’anno però alle Antille ha portato altro: “I libri di inglese, perché quando torno mi interrogano “.

Pioggia di complimenti: da Nicola Zingaretti che su twitter scrive: ‘Bravo Marco Gradoni, romano che a soli 15 anni ha ottenuto il World Sailor of the Year 2019, il più importante riconoscimento al mondo per un velista. Sei un esempio, ti aspetto presto in Regione Lazio’. E il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Sei il più giovane vincitore del World Sailor Of The Year e il secondo italiano a riceverlo dopo Alessandra Sensini. A 15 anni hai già scritto pagine indelebili nella storia della vela… adesso vento in poppa verso nuovi traguardi!!!”.

Un unico cruccio, in una famiglia tanto vocata alla vela e alla marineria, avere una mamma che soffre di mal di mare.







