“Se non avessi letto il verbale di Cassazione che mi proclamava eletta penserei di essere pazza, invece l’ho avuto tra le mani domenica e assicuro che c’era scritto il mio nome”.

Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fidenza, è finita fra le pieghe del Rosatellum. Una sorta di psicodramma politico che si è consumato nel giro di 48 ore.

Candidata alla Camera nel collegio plurinominale di Guastalla-Parma-Piacenza per Forza Italia, la forzista il 4 marzo scorso sfiora soltanto l’elezione. Al suo posto passa Micaela Biancofiore che, sconfitta in Trentino da Maria Elena Boschi, ottiene il lasciapassare per Montecitorio nel collegio emiliano.

E’ solo l’inizia della telenovela. Domenica scorsa, infatti, l’ufficio elettorale centrale nazionale della Corte di Cassazione, a 13 giorni dal voto, emette il verdetto inserendo l’esponente parmense del partito di Berlusconi fra glieletti a un seggio alla Camera dei Deputati.

“Sono davvero felice per questo risultato che premia il nostro territorio. Per l’Emilia occidentale, che avrò l’onore di rappresentare, inizia un nuovo percorso, dove la sinistra e i suoi giochi di potere sono scomparsi” è il commento che affida ai giornali.

Viene anche organizzata una conferenza stampa in un hotel alle porte di Parma per presentare tutti gli eletti locali di Forza Italia. E la Gambarini è giustamente indicata nell’invito come onorevole.

Ma la gioia dura poco. Martedì sera le prime indiscrezioni dal Trentino rimettono tutto in discussione.

La Corte d’Appello della città trentina ha infatti assegnato il seggio alla leghista Stefania Segnana dopo che un primo riconteggio, meno di una settimana fa, aveva aggiudicato il posto alla deputata altoatesina Biancofiore che così aveva lasciato libero il seggio ottenuto nel collegio parmense alla Gambarini.

“Debbo ancora esaminare il secondo verbale della Cassazione, quello che mi esclude dopo il primo pronunciamento

a mio favore. Il mio caso – racconta Gambarini – è certamente anomalo e singolare ma conferma quanto questa legge elettorale sia particolare. Speravo Biancofiore ottenesse il seggio in Trentino ma così non è stato. Che coa intendo fare? In questo momento non lo so. Leggerò le carte, mi confronterò con chi mi ha sostenuto e creduto in me e poi vedremo. Di sicuro non è una legge elettorale degna di un paese moderno”. (francesco nani)