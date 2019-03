Non aveva nessuna intenzione di prendere parte ad ‘Italia’s Got Talent’, Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 del talent, incoronato dal televoto. ”Ancora non mi rendo conto di quanto è accaduto e pensare che non volevo partecipare – ha confessato all’Adnkronos, Sorgentone – Forse per commentare dovrei aspettare qualche settimana o qualche mese. E poi se tutto fosse una bolla di sapone? Ci ho pensato, lo confesso. Ma ho già una risposta. Ritornerei al mio lavoro di musicista. ‘Italia’s Got Talent’ è stata comunque un’esperienza importante. Mi sono sentito rispettato e accettato”.

