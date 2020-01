“I Casamonica mi hanno distrutto la vita. Non avevo sposato soltanto Massimiliano ma tutto il clan“. Lo ha detto in aula la ‘pentita’ Debora Cerreoni, che è stata sposata con Massimiliano Casamonica, nel maxiprocesso al clan che vede 44 imputati con accuse che vanno dall’associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. Al processo si è arrivati dopo l’indagine ‘Gramigna’, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò. Parlando dei soldi del clan, la donna ha detto: “So che Giuseppe Casamonica diceva di avere 10 milioni di euro nascosti nei muri, l’abitudine era di ‘murare’ i soldi”.

