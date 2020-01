“Sono stato licenziato nella scuola pubblica, in quanto disabile”. Lo scrive, in un lungo post su Facebook, Marco Di Domenico, insegnante di Prato. “Il 13 settembre 2019 avevo preso servizio come supplente di Sostegno in una scuola Media di primo grado di Prato. Contratto a tempo determinato, supplenza annuale. Dovevo lavorare fino al 30 giugno”, scrive Di Domenico. “La settimana scorsa mi hanno licenziato in tronco. Perché sono disabile (miopatia muscolare, cammino lento, sono debole, non sollevo pesi, ho difficoltà in certi movimenti e non riesco a salire le scale). Siccome disabile, non posso seguire i ragazzini con disabilità che hanno il sostegno, per motivi di sicurezza, dice”, prosegue nel post, nel quale vengono taggate una serie di testate locali e nazionali.

