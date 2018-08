Inzaghi: La lite con Lotito? Ci abbiamo riso su

(Ipa/Fotogramma)

“La litigata con Lotito? Se n’è parlato tanto, ma i confronti tra allenatore e presidenti sono all’ordine del giorno. Io sono uno che pretende tanto da me stesso innanzi tutto, poi dalla squadra e dalla società. L’importante è che questi confronti siano utili e costruttivi e che, come è successo nel nostro caso, nella telefonata successiva si concludano con una risata“. Simone Inzaghi getta acqua sul fuoco soffermandosi, alla vigilia del big match che attende la sua Lazio contro la Juventus, sulla discussione telefonica avuta con il presidente biancoceleste e immortalata da un video diventato virale sul web.

“A volte queste cose possono succedere, ci conosciamo da 15 anni, l’importante è che siano per il bene comune della Lazio”, aggiunge Inzaghi, sottolineando che si tratta di una “telefonata datata”. “Ho sentito il presidente ieri e ci siamo fatti una risata di quello che è accaduto, siamo tutti molto sereni ma anche dispiaciuti per il primo k.o. in campionato contro il Napoli che si poteva evitare. Ora ci attende una seconda giornata difficilissima, ma cercheremo di giocarcela ad armi pari con la Juve”.

Nella telefonata incriminata, Lotito fa notare a Inzaghi di avergli consegnato una squadra che “vale 10 volte quello che valgono le altre”. “Io sono convinto che abbiamo una grande squadra con più scelte degli anni passati, così come sono convinto che altre squadre si sono rafforzate tantissimo”, è il commento del tecnico biancoceleste, secondo il quale “remando tutti nella stessa direzione possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.