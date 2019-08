Una bambina di otto anni è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo di Milano dopo che era stata travolta da una moto in via Sant’Adele a Corsico intorno alle 22. Il motociclista è scappato.Inizialmente la bambina, che ha fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa era sveglia ma ha poi perso conoscenza. E’ stato così disposto il suo trasferimento con l’elisoccorso al San Raffaele dove è stata operata nella notte. Le sue condizioni sono stazionarie.

La polizia locale di Corsico è al lavoro per risalire all’identità dell’investitore che ha travolto la piccola ed è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.