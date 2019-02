Non accenna ad attenuarsi la forte anomalia delle temperature che da giorni incombe sulla nostra Penisola. L’alta pressione nord africana ci ha prepotentemente introdotto in una sorta di Primavera anticipata mandando letteralmente in stato di shock la stagione invernale. Ma quanto durerà questa fase di caldo fuori stagione? Il team del sito www.iLMeteo.it ci comunica che esaminando i dati a nostra disposizione, notiamo che per altri 3-4 giorni almeno, l’alta pressione non avrà nessuna intenzione di liberare la nostra Penisola da questa sua prolungata egemonia. Tradotto in soldoni, almeno fino a tutta la giornata di venerdì 22 febbraio, la stabilità atmosferica non darà nessun segnale di cedimento.

