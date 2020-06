Quando si decide di adottare un cane si pensa sempre che quel compagno di vita possa vivere per sempre, e che ci accompagnerà per tutta la durata della nostra. Non si immagina che quel cucciolo super attivo e un po’ monello possa un giorno diventare un adulto pacato e ancora più avanti un anziano cagnone dormiglione. È bene conoscere che i diversi momenti dell’esistenza dei nostri amici sono accompagnati da differenti esigenze fisiologiche, alimentari e comportamentali, e che con l’avanzare dell’età, come accade per noi, i nostri cani possono essere più soggetti a diverse patologie.

Tra queste, alcune volte trascurate, diversamente da ciò che accade per noi, ci sono le malattie neurodegenerative: queste vengono definite come processi patologici di origine sconosciuta in cui una certa tipologia di neuroni va incontro a degenerazione e morte e i nostri cani possono mostrare segni clinici di natura neurologica e psichiatrica che spesso conducono a stati di malattia cronica e invalidante. I processi neurodegenerativi nei nostri amici sono simili ai nostri: basti pensare all’Alzheimer, che si manifesta principalmente come alterazioni cognitive, motorie o un miscuglio di entrambi; soprattutto a seconda dell’area cerebrale interessata dalla patologia.

Nel cervello dei nostri cani ci sono aree che sono maggiormente coinvolte nei processi cognitivi, se dovessero andare incontro a lesioni in tali zone, sicuramente la possibilità di manifestare disordini cognitivi sarebbe maggiore. Potrebbero verificarsi sintomi come apatia, depressione e disturbi della memoria. Molti di noi si chiedono come poter fare a proteggere i propri compagni pelosi da queste patologie, o come fare se dovessero insorgere; ecco, le cause che sono alla base delle malattie neurodegenerative sono molto varie, alcune genetiche, altre ambientali, o metaboliche, o autoimmuni, cause legate all’invecchiamento, alimentari e cause legate allo stress ossidativo cellulare. Tutti noi avremo sentito parlare di antiossidanti e stress ossidativo, moltissimi alimenti per la specie umana contengono antiossidanti e da qualche anno anche diversi alimenti per i nostri amici a 4 zampe.

Tra tutti gli organi, il sistema nervoso risulta essere uno dei maggiormente esposti allo stress ossidativo, che può portare a una vera e propria morte dei neuroni. Infatti l’invecchiamento biologico è caratterizzato da una minore difesa antiossidante da parte dell’organismo dei nostri amici: l’organismo, normalmente, riesce a difendersi dalla produzione di ossidanti attraverso le sue difese antiossidanti interne, ma quando questo non è possibile si possono avere dei problemi. Come possiamo aiutare i nostri cani a vivere a lungo, felici e sani?

Sicuramente rivolgendoci al nostro veterinario di fiducia che saprà consigliarci uno stile di vita, e un’alimentazione corretta per il nostro cane, ricordandoci come molti studi riguardo malattie neurodegenerative abbiano suggerito come alcuni accorgimenti alimentari possano aumentare la resistenza dei neuroni alle sollecitazioni specifiche delle malattie legate all’età. Si è dimostrato che i fattori neurotrofici, una parola difficile che rappresenta delle piccole proteine che stimolano la produzione di nuove cellule cerebrali e rafforzano quelle esistenti, tra cui il fattore di crescita nervoso (NGF) e fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), possono essere in grado di proteggere i neuroni dalla morte. Infatti è stato dimostrato come una combinazione di arricchimento ambientale e una dieta arricchita con acidi grassi essenziali come omega-3 e omega-6, possa essere utilizzata per ridurre il tasso di neuropatologia età dipendente, e di declino cognitivo nei cani anziani.

Inoltre una dieta arricchita con acidi grassi essenziali aumenta i livelli di quelle proteine che aiutano i neuroni esistenti a vivere, e che stimola la produzione di nuovi neuroni, ed è utilissimo in animali non più giovani o che hanno iniziato a mostrare qualche piccolo problemino legato all’età. Sicuramente la combinazione tra addizione di antiossidanti nella dieta e, in parallelo, un esercizio fisico e mentale adeguato potrà aiutare i nostri vecchietti a 4 zampe a vivere felici più a lungo.