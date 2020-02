PANE senza glutine, dolci senza uova biscotti senza latte. Il mercato del “senza” è una moda in continua espansione: negli ultimi cinque anni, secondo Assolatte, la vendita di latte senza lattosio è aumentata del 55,1%. Trattato con un enzima, che scinde questo zucchero nelle sue due componenti più semplici, glucosio e galattosio, il latte diventa più dolce e più digeribile per chi è intollerante. Non mancano persone, però, che scelgono i prodotti delattosati per moda o perché autoconvintesi di soffrire di intolleranza.

«Con la crescita si tende naturalmente a perdere l’enzima in grado di digerire il lattosio, la lattasi», spiega Emanuela Ribichini, gastroenterologa presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. L’uomo, tuttavia, soprattutto nelle aree in cui la dieta è sempre stata ricca in prodotti caseari, si è adattato a produrre l’enzima anche in età adulta. Quando la lattasi, normalmente presente nell’intestino tenue, è insufficiente, il lattosio raggiunge integro il colon dove può essere assorbito e fermentato dai batteri presenti con la conseguente produzione di gas che determinano dolore e gonfiore addominale, flatulenza e diarrea. «In genere le persone iniziano a sospettare di avere un problema, perché, magari dopo aver mangiato una pizza, iniziano ad avere questi sintomi», spiega la gastroenterologa. Si tratta però di manifestazioni comuni a molte patologie, anche più complesse, come la celiachia o le malattie infiammatorie intestinali. Per questo rivolgersi a un medico è fondamentale.

L’intolleranza al lattosio è solo uno dei temi che troverete su Salute, domani in edicola nelle pagine di Repubblica. Sul settimanale parleremo anche di manovre osteopatiche e di ictus (dopo il caso Vianello), di come combattere le micosi in palestra e in piscina e di caduta di capelli.