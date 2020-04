Lo sviluppo di progettualità “volte a formare i medici del futuro su tematiche cliniche in costante evoluzione come l’ambito cardio-metabolico, la prevenzione e la gestione della cronicità” e “l’identificazione di un corretto orientamento in caso di emergenza sanitaria, picchi di gestione di condizioni o patologie stagionali”. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa, della durata triennale, siglato da Sanofi Italia, la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). “Una collaborazione tra imprese, professione medica e società scientifiche, ispirato a criteri di trasparenza, autonomia e rispetto dei ruoli specifici”, sottolinea il protocollo.

