Attimi di paura per Bono, che ha perso la voce proprio nel bel mezzo di un concerto degli U2. Ma le notizie dai medici sembrano essere positive.

Gli U2 stanno suonando una delle loro hit storiche, Beautiful Day, quando il loro frontman Bono Vox perde completamente la voce. È successo a Berlino durante una tappa del tour della band, più precisamente la seconda dell’Experience + Innocence tour. Alla fine il concerto è stato annullato e la data è stata riprogrammata per il prossimo 13 novembre, e intanto Bono ha già effettuato numerosi accertamenti sulle sue condizioni, che non sembrerebbero per nulla gravi.

Bono perde la voce a Berlino

La canzone è energica, la band ci sta dando dentro, ma qualcosa non va. Si tratta di Bono, in evidente difficoltà per quanto riguarda la voce. Il cantante conclude il pezzo, quasi parlando e recitando il pezzo, ma poi alla fine è costretto a gettare la spugna, poiché rimasto completamente senza voce.

Un fatto inaspettato, viste anche le condizioni prima di salire sul palco, che raccontano di un Bono pieno di energie. Ecco il video dell’accaduto, nel momento in cui il cantante non ce l’ha più fatta:

Le condizioni di Bono Vox

Fortunatamente Bono (e tutti i suoi fan) possono tirare un sospiro di sollievo. La band infatti ha pubblicato subito dopo una dichiarazione sul proprio sito web dove il cantante spiegherebbe di essere stato visitato da un ottimo medico che avrebbe subito escluso dei problemi seri alle corde vocali: «Siamo dispiaciuti per la cancellazione di stanotte», ha poi scritto la band riguardo la cancellazione della data. «Bono era in gran forma e con una gran voce prima del concerto e aspettavamo tutti la seconda serata a Berlino. Ma dopo poche canzoni, ha perso completamente la voce».

Intanto sono arrivate anche le conferme sul tour, che proseguirà senza ulteriori intoppi: «Ho visto un grande dottore e con le sue cure tornerò a piena voce per il resto del tour», ha dichiarato Bono, esprimendo anche tutto il dispiacere per i fan che ci sono visti annullare il concerto, senza tuttavia nascondere la gioia di non aver nessun problema che potrebbe compromettere la sua carriera.