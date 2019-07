Verrà interrogata oggi pomeriggio, alle 15.30 al Tribunale di Agrigento, Carola Rackete, la Comandante della nave Sea Watch arrestata nella notte tra venerdì e sabato dalla Guardia di Finanza dopo avere disatteso l’alt per l’ingresso al porto. Il giudice per le indagini preliminari di Agrigento, Alessandra Vella, ha fissato l’interrogatorio nella tarda serata di ieri, subito dopo aver ricevuto la richiesta di convalida dell’arresto da parte della Procura guidata da Luigi Patronaggio. La capitana tedesca verrà accompagnata ad Agrigento questa mattina a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza. La donna sarà assistita dagli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini. La Procura chiede la convalida di arresto congiuntamente alla richiesta della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Agrigento.

