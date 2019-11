Gli italiani spendono il 52% del loro tempo online e lo fanno su tre property differenti: ancora molto forti le due principali Ott (Facebook con il 28,9% e Google con il 20,7%) al terzo posto come totale tempo speso online Spotify con il 2,5%. Mentre il mondo del social network sta assistendo a un fenomeno emergente, con Tik Tok che ha registrano nel 2019 un +122%, rispetto al 2018 per un totale di 9 ore medie mensili di tempo speso per utente. Sono alcuni dei principali dati che emergono dalla ricerca realizzata da Comscore che analizza il tempo che gli utenti italiani spendono online, sulle diverse piattaforme (mobile, desktop e i vari device).

