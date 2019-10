“L’idea è nata da un bisogno che ho visto circolare nel web da alcuni anni. Ci penso dal 2017 e non essendoci a quel tempo, ma neanche oggi, un progetto che tende una mano alle persone vittime di odio online, ho pensato a una piattaforma legaltech che facilitasse l’accesso ai propri diritti, una sorta di piattaforma di diritto as a service”. Francesco Inguscio, imprenditore seriale in ambito tecnologico e CEO di Nuvolab, spiega così all’Adnkronos la nascita di COP, una startup tecnologica ad alto impatto sociale che ha sviluppato ‘Chi Odia Paga‘, la prima piattaforma legaltech italiana per difendersi dall’odio online.

