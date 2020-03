Nessun passo indietro. Steven Zhang non cambia idea sulla gestione dell’emergenza coronavirus da parte del presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino. “Vergognati, sei un pagliaccio. Giochi con il calendario e metti sempre la salute pubblica al secondo posto” aveva scritto lunedì sera sui social il numero uno dell’Inter. Parole finite nel mirino della Procura della federcalcio che ha aperto un’inchiesta.

A distanza di qualche giorno, in un’intervista al Financial Times, Zhang torna sulla polemica facendo capire di non aver cambiato idea. “Molte persone pensano che le mie parole siano state forti. Penso che le mie parole siano state leggere e non abbastanza forti” ha detto il presidente dell’Inter che ieri ha annunciato di aver donato 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” di Milano. “Le parole non sono mai troppe quando di mezzo c’è la tutela della salute pubblica. “Quando ci è stato proposto di posticipare la partita (contro la Juventus, ndr) di un solo giorno, da un punto di vista morale ho ritenuto che fosse completamente sbagliato. Chiunque ha potuto vedere come le procedure (di contenimento del virus) messe in atto in Cina siano state di successo. Ritengo che la sicurezza e la tutela della sanità pubblica siano la cosa più importante. Non ci possono essere compromessi in questo senso. E le nuove misure adottate dal governo italiano vanno in questa direzione”.

Sulla vicenda coronavirus è intervenuto da Londra il presidente della Juve, Andrea Agnelli: “Steven Zhang? Lo stimo molto, ci siamo confrontati qualche settimana fa e so che condividiamo le stesse priorità sull’emergenza coronavirus – ha detto Agnelli in occasione del FT Business of Football Summit -. Dobbiamo agire responsabilmente, alle ripercussioni economiche penseremo in un secondo momento. La posizione della Juventus è sempre stata quella di tutelare in prima battuta le comunità, perché il calcio ha un enorme impatto sociale. E’ giusto che siano state le autorità a decidere come affrontare questa epidemia. Fa parte delle loro responsabilità ed è stato fatto con normative”.







Fonte