Via 13 interisti, Conte incrocia le dita

L’Inter è qualcosa di più di una semplice squadra di calcio. Queste sono le affermazioni del presidente Steven Zhang, durante il China International Import Expo, dove il club nerazzurro è l’unica società di calcio presente. “L’Inter è arrivata in Cina per la prima volta nel 1975. E’ una storia che va avanti da anni e con Suning sta proseguendo”, ha spiegato a Cctime.com il numero uno interista entrando nel dettaglio della questione: “Abbiamo creato un gruppo di grande valore. Sono tutte persone che rispondono alla cultura e ai requisiti richiesti dal club. Sono disposti a lavorare sodo per creare valore aziendale. Abbiamo ideali comuni. E l’Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all’Inter sono disposte a dare tutto per questo club”. Tutto invece farà Suning per espandere il suo marchio nel mondo attraverso il brand Inter. Per Suning nella sostanza l’Inter ha un ruolo di ponte per il commercio tra Italia e Cina e per la comunicazione commerciale sino-europea.

Intanto Antonio Conte, ossessionato dalla vittoria, spera di non perdere altri pezzi durante la pausa per le nazionali. Diventerebbe, infatti, difficilissimo continuare a mantenere lo stesso ritmo in campionato se qualche altro nerazzurro dovesse dare forfait. Sono tredici i nazionali assenti dal 13 al 19 novembre: agli azzurri Nicolò Barella e Cristiano Biraghi si aggiungono Lautaro Martinez (Argentina), Marcelo Brozovic (Croazia), Stefan de Vrij (Olanda), Romelu Lukaku (Belgio), Milan Skriniar (Slovacchia), Matias Vecino e Diego Godin (Uruguay), Valentino Lazaro (Austria), Alessandro Bastoni (Italia U21), Sebastiano Esposito (Italia U19) e Lorenzo Pirola, impegnato nei Mondiali U17 in Brasile.