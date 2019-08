Ufficiale Alexis Sanchez

Girone di ferro per l’Inter in Champions League. Come la scorsa stagione i nerazzurri sono stati sorteggiati nel gruppo del Barcellona. A completare il girone Borussia Dortmund e Slavia Praga. “Si torna a Barcellona, conosciamo il potenziale del Barca e ce la giochiamo. Così come con il Borussia Dortmund che lo Slavia Praga. L’obiettivo è raggiungere gli ottavi, poi inizia un’altra competizione”, afferma da Montecarlo Javier Zanetti a margine del sorteggio. Il vice presidente dell’Inter prosegue elogiando Antonio Conte: “Ha portato grande mentalità, sapete tutti come vice lui il calcio, lo si è visto anche contro il Lecce. Quindi, in Champions vogliamo giocarcela con tutti e sappiamo di poter dare tanto. Siamo solo all’inizio del percorso”. Inevitabile chiedere a Zanetti si commentare la situazione legata a Mauro Icardi: “La società si è già espressa, se nulla cambierà dopo la fine del mercato vedremo di trovare una situazione che possa andare bene a tutti. C’è la possibilità di cederlo in prestito? Sì sì, sapete qual è la linea societaria, andremo avanti per migliorare la squadra e vedremo di trovare la soluzione migliore in merito a questo tema”. Poi alla domanda: ‘Se Icardi dovesse restare finirebbe in lista Champions?’, il vice presidente replica: “Non abbiamo ancora parlato di questo. Valuteremo dopo la fine del mercato. La nostra squadra è costruita per tornare protagonisti. Da qui la scelta di Conte e dei giocatori che stanno formando il gruppo”.

Con una nota sul proprio sito internet, l’Inter comunica che Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020. Sanchez è il quinto cileno della storia dell’Inter: prima di lui Ivan Zamorano, David Pizarro, Luis Jimenez e Gary Medel. In nerazzurro ritrova Samir Handanovic e Kwadwo Asamoah, suoi compagni all’Udinese, e Romelu Lukaku, con cui ha condiviso l’ultima stagione e mezzo al Manchester United.



Biraghi “Sono tornato nel momento giusto”

“Giocare con la maglia dell’Inter è sempre stato il mio sogno. Ci sono riuscito, prima nelle giovanili poi con il debutto, nove anni fa. Ma all’epoca ero un ragazzo aggregato dalla Primavera, non ero pronto per stare a quei livelli”, afferma a Sky Cristiano Biraghi neo acquisto dell’Inter. “Ho fatto tanta esperienza – aggiunge il giocatore – sono cresciuto e ora sono tornato credo nel momento giusto. Ora devo dimostrare di poterci rimanere, sono pronto. Ho visto una società e un gruppo che vogliono vincere trofei. Cercherò di entrare subito nei meccanismi della squadra. I nuovi arrivati sono giocatori di livello internazionale che possono alzare il livello della squadra, e quando si alza la qualità, si alzano anche il livello degli allenamenti. E così, poi, la domenica, tutto diventa più facile”.