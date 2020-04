MILANO – Il calciomercato è imprevedibile, in generale. E tanto più lo è diventato dopo lo shock economico e di prospettive causato dal coronavirus nel mondo dello sport. Quindi, sia chiaro, sul futuro di Lautaro Martinez tutto ancora può succedere. Però le parole pronunciate da Javier Zanetti sul destino del suo pupillo hanno qualcosa di definitivo. Il vicepresidente nerazzurro, intervistato dalla radio argentina Cadena 3, del Toro ha detto: “È un ragazzo molto intelligente, sta sfruttando al massimo l’opportunità di giocare in un campionato importante come quello italiano. Quando lo abbiamo visto per la prima volta, abbiamo immaginato questo suo presente. Chi difende i colori dell’Inter per noi è un orgoglio. E mi rende felice perché credo che avremo un attaccante con la squadra per molto tempo”.

Zanetti, quando si tratta del suo connazionale Lautaro, parla sempre a ragion veduta. Fu lui a portarlo in nerazzurro dal Racing, con l’aiuto di Diego Milito, compagno nell’Inter del Triplete e oggi dirigente del club di Avellaneda. Con il Toro, l’ex capitano nerazzurro ha una grandissima confidenza. E mai, finora, si era sbilanciato tanto sulla sua futura permanenza alla Pinetina. Le ragioni possono essere due. La prima: l’Inter potrebbe finalmente stare ragionando sul rinnovo del contratto del suo numero 10 che, compresi i bonus, la prossima stagione arriverà a guadagnare al massimo 3,2 milioni netti. Poco, per un giocatore del suo livello. La seconda: Neymar, oggi al Paris Saint Germain, pur di tornare al Barcellona sarebbe pronto a rinunciare a più di metà dello stipendio. Dai 50 milioni netti che guadagna a Parigi, si accontenterebbe di 20. Ed è improbabile che il club di Bartomeu, che da mesi fa la corte a Lautaro, possa permettersi entrambi i colpi. Se deciderà di riportare a casa O’Ney, il Barça potrebbe rinunciare a Martinez. Con grande gioia degli interisti, Zanetti in testa







