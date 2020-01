Young: “Conte fondamentale”

– Un inserimento veloce e due partite su due giocate dal primo minuto dal suo arrivo a Milano. Ashley Young ha sposato in pieno il progetto Inter e Conte lo ha schierato sia in campionato contro il Cagliari sia in Coppa Italia contro la Fiorentina. E lui ha risposto con più che buone prestazioni, dimostrando di essersi già inserito nel gruppo nerazzurro. Intanto Marotta lavora per un attaccante: Slimani o Pandev i nomi caldi.

“Conte è stato fondamentale, mi voleva già al Chelsea un paio d’anni fa. E’ un allenatore fantastico, ha conquistato trofei, ha l’ambizione di vincere ancora e anche io voglio farlo, voglio vincere dei trofei qui”, ha detto Ashley Young, intervistato da “Sky Sport”. Per l’esterno inglese era arrivato il momento di cambiare aria: “Ho avuto l’opportunità di venire qui e giocare regolarmente, cosa che non stavo facendo al Manchester United – ha aggiunto – L’ho detto al club chiedendo di fare un’esperienza nuova, di aprire un nuovo capitolo della mia carriera. Loro volevano che aspettassi l’estate ma io volevo giocare subito e quando questa opportunità a gennaio si è presentata, l’ho colta subito. Sia io che Eriksen che Moses veniamo dalla Premier League, penso che sia un’opportunità per sperimentare qualcosa di diverso dalla Premier, sia come gioco che come stile di vita, penso che per un giocatore sia importante affrontare una nuova sfida”. Young si trova in Italia da un paio di settimane ma l’impatto è stato più che positivo: “Mi trovo molto bene, mi sto divertendo, mi sono sentito subito a mio agio. Giocatori e staff mi hanno accolto bene, è facile inserirsi in un posto come questo”. Ancora amareggiato per l’1-1 col Cagliari (“Sono un po’ deluso, penso che avremmo dovuto vincere”), Young ha definito l’Inter “un monumento, uno dei più importanti club al mondo, l’obiettivo è vincere titoli e trofei. E penso che con questa squadra potremo farlo”. Infine un pensiero al pubblico nerazzurro: “I tifosi interisti sono incredibili, il loro sostegno è dal primo all’ultimo minuto, sono sempre li’ alle tue spalle. E’ stato facile abituarsi e quando li senti cantare il tuo nome vuoi solo giocare bene e fare il meglio che puoi”.

Mercato, si cerca un attaccante

Dopo i nuovi arrivi dalla Premier League, l’Inter non si ferma e ora vuole chiudere il mercato con un attaccante. Dopo il rallentamento della trattativa per Giroud, con la Lazio ora in netto vantaggio per il francese, l’ultima idea porta a Islam Slimani. Algerino, 31 anni, è una prima punta molto fisica, e ha vissuto la sua stagione migliore nel 2015-16, con 27 gol in 33 match di campionato con lo Sporting Lisbona. In questa stagione con la maglia del Monaco ha messo a segno 7 gol in 13 partite di Ligue 1. L’Inter lavora con il Leicester, proprietario del cartellino, a un prestito fino a giugno. L’alternativa è Goran Pandev, attualmente al Genoa. Sarebbe un gradito ritorno per tutti l’ambiente nerazzurro anche se il Grifone difficilmente si priverà di un giocatore molto importante e spesso decisivo.