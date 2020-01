Sbarcato ieri sera a Milano Victor Moses, secondo colpo del mercato invernale dell’Inter (il primo Ashley Young), ha fretta di riabbracciare Antonio Conte. Prendendo tutti di sorpresa l’esterno nigeriano si è presentato verso le 8 di questa mattina al Coni per sostenere le visite mediche per l’idoneità. Di seguito i test medici all’Humanitas alla presenza dello staff medico dell’Inter, poi la firma sul contratto. Il neo acquisto dovrebbe raggiungere la squadra al centro sportivo Suning nel pomeriggio, quando è previsto la seduta di allenamento in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Cagliari. L’affare con il Chelsea prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Ma questa sarà anche e soprattutto la settimana di Christian Eriksen, il vero colpo invernale dei nerazzurri. L’offerta dell’Inter al Tottenham, già fatta pervenire la scorsa settimana è di 15 milioni, la richiesta di 20 milioni. Una differenza possibile da colmare, per questo, da ieri, Martin Schoots, agente del centrocampista danese, è a Londra per cercare di limare la differenza tra proposta e richesta con l’aggiunta di bonus. L’obiettivo per riuscire ad avere a breve il via libera del Tottenham di Daniel Levy, azionista-manager di maggioranza del club inglese. A metà settimana, presumibilmente tra domani e giovedì, è attesa la fumata bianca. Se non ci saranno intoppi Eriksen potrebbe arrivare venerdì a Milano, con la soddisfazione di Conte, che con il danese potrebbe pensare al cambio di modulo: dal 3-5-2 al 3-4-1-2.

In uscita resta Politano, dopo le tensioni per il mancato scambio tra l’ex Sassuolo e Spinazzola, Inter e Roma sono tornate a parlarsi. La proposta dell’Inter è un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto.