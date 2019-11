Vidal: “Inter? Sto bene al Barcellona”

L’Inter torna oggi ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte dopo la vittoria contro il Verona a San Siro. Non hanno preso pause Gagliardini, Sensi e Asamoah lunedì al lavoro al centro Suning, ai tre nerazzurri ieri si sono uniti anche Sanchez e Politano. Il resto della squadra tornerà agli ordini del tecnico a prossima settimana. Nel mentre, c’è chi anche in nazionale pensa sempre ai colori nerazzurri. “Avevamo un calendario molto fitto, con tante partite ravvicinate. Ma, grazie all’ottima preparazione svolta, le abbiamo affrontate tutte al meglio. Anche a livello personale mi sento benissimo e sono contento che Conte mi dia grande fiducia e mi faccia giocare sempre”, ha sottolineato Milan Skriniar dal ritiro della Slovacchia. Il centrale di difesa, sempre in campo questa stagione, commenta così le parole dell’allenatore sul calendario troppo fitto: “E’ vero, perché succede che alla fine delle partite senti che l’energia cala. Sei costretto a giocare ogni 2-3 giorni e la fatica la avverti. A ciò si aggiungono i continui viaggi. Ma siamo pagati per questo e siamo felici di giocare a questi livelli. Per come la vedo io, è meglio giocare tante gare di seguito così non dobbiamo allenarci troppo. Mi piace. E l’obiettivo è sempre quello di stare al top”.

Da ritiro del Cile ha parlato di Inter anche Arturo Vidal. Il giocatore del Barcellona chiude le porte all’Inter, almeno a parole. Il centrocampista sarebbe nel mirino di Conte, ma non scalda abbastanza i pensieri dell’ad Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio. I due dirigenti per rinforzare la squadra a gennaio preferirebbero puntare altrove. “Mi si chiede sempre dell’Inter, ma la verità è che io sto molto bene, anche fisicamente, e spero di poter continuare a dare tutto per il Barcellona”, le parole dell’ex juventino.