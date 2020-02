MILANO – Risultato a parte, ai tempi del COVID19, Juventus-Inter ha già alcune certezze: la conferenza stampa di Antonio Conte cancellata, quella di Maurizio Sarri pure, lo Stadium chiuso ai tifosi, Handanovic che rientra, Eriksen che dovrebbe iniziare dalla panchina. Ma soprattutto c’è un pensiero fisso, quello che accompagna il tecnico dei nerazzurri: fare lo sgambetto ai bianconeri a Torino. Un’idea nata e ancora viva dallo scorso 6 ottobre quando a San Siro sbarcò la Juve portandosi a casa i tre punti. Conte, dal canto suo, sul tema ‘Juve’ è tutt’altro che ciarliero, ma la verità è che l’allenatore leccese farebbe qualsiasi cosa per battere i bianconeri.

L’Inter si presenterà allo Stadium non certo fresca, qualche nerazzurro porterà con sé residui di stanchezza dati dal match di Europa League giocato ieri, ma grazie al turn over contro il Ludogorets l’affaticamento non dovrebbe incidere sul Derby d’Italia, che tanto dirà dove è arrivata questa Inter dopo sei mesi di cura Conte. Dovrebbero essere sostanzialmente tre le accortezze che l’allenatore dovrebbe adottare per cercare di arginare gli avversari appena battuti in Champions League dal Lione e con voglia di rivincita. La prima è creare una gabbia intorno all’uomo simbolo e più pericoloso della Juventus, ovvero Cristiano Ronaldo. Una ragnatela di giocatori e movimenti che potrebbero essere coordinati da D’Ambrosio, che dovrebbe giocare titolare e che più di altri se la dovrà vedere con CR7. La seconda è giocare con la massima intensità a centrocampo per avere la supremazia sugli avversari, che proprio in quella zona sono macchinosi. La terza sono le due punte per mettere pressione ad una difesa non certo ermetica come negli anni passati e che fino ad oggi ha incassato 24 reti (la Lazio 23, i nerazzurri 22).

Nel concreto la formazione anti Juve dovrebbe prevedere un cambio sulle fasce: Moses e Biraghi dovrebbero fare posto dal 1′ a Candreva e Young. A centrocampo il ballottaggio è tra Eriksen e Vecino con quest’ultimo favorito. In difesa si giocano una maglia in tre: D’Ambrosio, Bastoni e Godin. In attacco ci sarà Lautaro Martinez, ieri squalificato, al fianco di Lukaku.





