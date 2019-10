Dall’Inghilterra, Matic-Inter primi contatti

L’Inter ha iniziato il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato. I nerazzurri scenderanno in campo domenica all’ora di pranzo in trasferta contro il Sassuolo. E subito i numeri si presentano per dare l’allarme. Nelle ultime 5 sfide contro gli emiliani l’Inter non ha mai vinto: quattro sconfitte e un pareggio lo score. L’Inter riparte da qui con un obiettivo da centrare: conquistare i tre punti per dimenticare le sconfitte contro Barcellona e Juventus e cambiare le statistiche legate alle sfide con il Sassuolo. Antonio Conte, orfano di Danilo D’Ambrosio e Alexis Sanchez, si può consolare con il recupero di Stefano Sensi: l’ex, infortunatosi nel primo tempo del match contro la Juve, a meno di clamorosi colpi di scena inizierà dalla panchina.Per quanto riguarda la difesa il ballottaggio è tra Bastoni e Godin, con il primo che sembra favorito, anche perché mercoledì c’è la sfida di Champions contro il Dortmund, un match da non sbagliare dopo il pareggio contro lo Slavia Praga e il kappaò contro il Barcellona. A centrocampo la certezza Brozovic dovrebbe essere affiancato da Barella e Gagliardini, a destra è favorito Candreva. Davanti con l’intoccabile Romelu Lukaku si giocano una maglia Matteo Politano e Lautaro Martinez di rientro oggi a Milano dopo le gare con l’Argentina.

Nel mentre, dall’Inghilterra confermano la possibilità che a gennaio Nemanja Matic arrivi in nerazzurro. Secondo il ‘The Sun’ l’operazione potrebbe decollare complice il fatto che il 31enne centrocampista viene utilizzato pochissimo. Matic sarebbe pronto a lasciare lo United, nel contempo Conte necessita di una pedina a centrocampo. E il giocatore dello United sarebbe un’opzione più economica rispetto ad altri centrocampisti che giocano in Europa.