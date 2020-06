L’Inter presenta la nuova maglia, con le strisce nerazzurre a zig zag, e la casacca non passa inosservata. Su Twitter, il cinguettio del club con le foto della nuova divisa- diventa l’assist per decine, centinaia di risposte. E molte evidenziano un apprezzamento ‘relativo’ da parte di tifosi e appassionati. La maglia inedita non convince chi è legato alla tradizione delle strisce verticali e i commenti ironici si sprecano: “Cancellate”, “Bello il video, peccato la maglia”, “Bello sto scherzo, ora tirate fuori la maglia vera”. Ce n’è abbastanza per proiettare lo sponsor tecnico della società tra le tendenze di Twitter. Non mancano, però, i tifosi che vanno oltre l’apparenza: “Chi la indossa la rispetti e la onori fino all’ultima goccia di sudore”.

Fonte