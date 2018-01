– Luciano Spalletti non è soddisfatto del bilancio al dei primi sei mesi sulla panchina dell’Inter. “Se penso ai punti che ho fatto l’anno scorso vedo che sono gli stessi dell’anno passato, io devo ambire a fare qualcosa di più, quindi non sono contento del mio lavoro”, dice a Premium il tecnico nerazzurro, che pretende di più da sé stesso, di conseguenza lo chiede ai giocatori, perché, sottolinea Spalletti: “Dobbiamo lavorare per sentirci da Inter, per essere l’Inter, questa cosa farà la differenza”, poi l’allenatore di Certaldo entra nel dettaglio: “Io guardo se riesco a tirare fuori il massimo da ciò che ho a disposizione. Secondo me abbiamo fatto dei grandi numeri, ma non abbiamo ottimizzato tutta la forza di cui disponiamo, quindi in questo girone di ritorno dobbiamo darci una mossa”. Intanto, in vista della sfida contro la Fiorentina in programma il 5 gennaio allo stadio ‘Franchi’, l’allenatore spiega: “Pensiamo a questa gara da San Silvestro. Nelle feste più belle dell’anno è giusto mettere lo spettacolo più bello, quello del calcio italiano. I gol? Lo psicologo d’eccezione per il gol è Icardi, anzi domani lo farò parlare alla squadra prima dell’allenamento e lui troverà la soluzione per poi fare gol a livello di squadra”. Per il match i due grandi ex Vecino e Borja Valero saranno in campo, così come Mauro Icardi, bestia nera della Viola: 9 gol in 11 sfide, sette negli ultimi tre incroci. L’altro ex del match è Stefano Pioli, alla guida dell’Inter dall’8 novembre 2016 al 9 maggio 2017. In sei mesi l’allenatore ha conquistato 39 punti in 22 giornate.

SPALLETTI: “AUSILIO E SABATINI COME BONO E SPRINGSTEEN” – Spalletti sa che il mercato di gennaio sarà all’insegna dei paletti del fair play finanziario. Per questo non si attende regali dal mercato di gennaio. La questione forse lo infastidisce, nonostante tutto va oltre: “Non mi incatenerò ai cancelli della Pinetina se non dovesse arrivare nessuno. Ho una squadra forte, e abbiamo due direttori forti, quindi, se arriverà una possibilità di andare a concludere un’operazione che possa darci dei vantaggi, loro sono il Bruce Springsteen e il Bono Vox del mercato: la suonano e la cantano a tutti. Non so poi quanto potrebbero fare comodo dei nuovi giocatori, nel senso che noi abbiamo le soluzioni per tutto. E’ chiaro che se poi succedono cose straordinarie in qualche posizione dovremo inserire qualche altro giocatore. Ma a livello numerico, perché a livello qualitativo abbiamo tutte le potenzialità per fare bene”.