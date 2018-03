“Il Napoli di Sarri e la sua idea di calcio potrebbero dare spunti a chi dovrebbe decidere su quali concetti ripartire per il nostro calcio. Si fanno paragoni col calcio che vediamo in tv ma ci sono esempi nel nostro calcio da cui prendere molto e uno di questi è il Napoli”. Così Luciano Spalletti alla vigilia del big match del Meazza contro i partenopei, reduci dalla sconfitta con la Roma. “Loro arrivano da un passo falso, noi da un periodo di passi falsi per cui la nostra arrabbiatura è superiore. Dovremo essere quasi perfetti – aggiunge il tecnico di Certaldo – E’ una partita fondamentale per il nostro successo finale ma anche qualche altra gara l’abbiamo vissuta così per cui questa ha un valore ancora più importante. Da qui alla fine del campionato abbiamo 7 partite fuori e 5 dentro, non possiamo stare lì a gestire niente, dobbiamo vincere le partite. Qualsiasi momento della partita in cui sei chiamato a costruire, devi fare gol e vincere la partita”.

Tornando al Napoli, occhio al trio Callejon-Mertens-Insigne: “Davanti sono fortissimi, hanno velocità, tecnica, palleggio, gol, sono tutti e tre calciatori che vedono la porta e hanno la personalità per fare scelte importanti”.