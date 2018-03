Inter, Skriniar: "Poca qualità? Diamo tutti qualcosa in più"

Milan Skriniar (agf)

MILANO – Milan Skriniar vuole restare all’Inter “Sono contento qui” e con lui, in nerazzurro, vorrebbe De Vrij “Ha qualità, ci aiuterebbe”. Questo è quanto affermato dal difensore in un’intervista a Premium. L’ex Sampdoria, acquisto migliore del mercato estivo dell’Inter, si prepara alla sfida contro i blucerchiati di domenica allo stadio ‘Ferraris’ con un pensiero: portare a casa i tre punti. “Quella con la Sampdoria per me è una partita speciale, è sempre così quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro sono molto forti, ma noi siamo l’Inter e dobbiamo andare a Genova per vincere”, ha detto il centrale di difesa, proseguendo: “Le parole di Spalletti sulla poca qualità del gruppo? È stato un match difficile quello giocato contro il Napoli, loro sono molto forti ed è complicato portargli via la palla, ma in alcune situazioni abbiamo fatto bene: abbiamo creato qualche occasione, ma è anche vero che tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Forse il mister voleva stimolarci per dare sempre il 110 percento ed essere concentrati per tutti i novanta minuti. Ora dobbiamo dare il tutto per tutto, dobbiamo essere sempre al massimo anche in trasferta, dove non vinciamo da tanto tempo: abbiamo bisogno di vincere perché vogliamo andare in Champions, è il nostro obiettivo”.



UN TURNO DI RIPOSO A BROZOVIC E RAFINHA? – Luciano Spalletti per il match dell’ora di pranzo contro i blucerchiati potrebbe adottare cambi in formazione e tornare all’antico. Il tecnico, almeno secondo quanto provato in allenamento oggi, sarebbe orientato s dare un turno di riposo a Rafinha e Brozovic e riproporre Vecino e Gagliardini davanti alla difesa, con Borja Valero nel ruolo di trequartista alle spalle di Icardi. Confermatissimi i quattro di difesa, con Cancelo e D’Ambrosio terzini e Skriniar e Miranda al centro.