Duro colpo per l’Inter che perde Stefano Sensi fino a fine mese. La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus “ha evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia destra”. Si tratta, quindi, di uno stiramento che sarà valutato nei prossimi giorni dopo le terapie del caso. Il centrocampista dovrebbe saltare la sfida contro il Sassuolo alla ripresa del campionato (20 ottobre). Resta in forse la partita di Champions di tre giorni dopo, contro il Borussia Dortmund a San Siro.Una brutta tegola per Antonio Conte che dopo la doppia sconfitta contro Barcellona e Juventus pensa già al mercato di gennaio e nel mentre punta a ‘rendere disponibili’ tutti i calciatori della rosa per avere più ricambi possibili (tema accennato qualche giorno fa). L’allenatore punta a recuperare totalmente Lazaro e Biraghi in primis, senza dimenticare le ‘seconde linee’ come Vecino e Gagliardini in modo da portare tutto il gruppo a livello dei titolari in vista dell’altra serie di sfide che attende l’Inter dopo la pausa (7 partite in 21 giorni, Champions compresa). In tal senso, certo non aiutano le convocazioni in nazionale di Vecino, Biraghi e Lazaro.



L’altro nodo da sbrogliare è quello legato a Lukaku, che ha saltato la sfida di Champions contro i blaugrana e contro la formazione bianconera in campionato ha mostrato una forma fisica precaria. Tutto è legato al fatto che per portare al top della condizione fisica un giocatore così imponente è necessario del tempo. Quello che il belga, però, non ha avuto tra il ritardo nella preparazione e i problemi alla schiena e al quadricipite avuti successivamente. Nella sostanza, Conte è al lavoro per far fare all’Inter un nuovo salto di qualità.



Intanto, il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito dal ritiro dell’Italia Under 17 che si sta preparando per i mondiali di categoria scalpita. “Il mio sogno è di vincere qualcosa più avanti. L’obiettivo è esordire in Serie A e vincere con l’Italia e con l’Inter”.