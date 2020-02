La sfida scudetto con la Lazio

– Infrazione allo scafoide. Più che una diagnosi, una condanna. Continua la serie di infortuni che sta tormentando la carriera in maglia Inter di Stefano Sensi. Il piccolo centrocampista ex Sassuolo, al rientro da un lungo stop per problemi agli adduttori, si è di nuovo fatto male nella gara di Coppa Italia in casa contro il Napoli. Le sue condizioni sono in corso di valutazione all’Humanitas di Rozzano, dove è primario Piero Volpi, medico sociale dell’Inter. L’ennesimo infortunio per il 24enne marchigiano ex Sassuolo costringe l’allenatore Antonio Conte a dovere di nuovo compilare la lista dei convocati con un occhio all’infermeria. Ma la nuova emergenza conferma una volta di più quanto sia stata azzeccata la mossa di portare a Milano dal Tottenham Christian Eriksen, centrocampista ambidestro, trequartista d’elezione ma in grado di giocare in ogni ruolo nella mediana.

Proprio l’impiego di Eriksen, molto probabile, è la prima incognita che Conte dovrà sciogliere in vista del big match domenica all’Olimpico. In alternativa al danese, infatti, l’ex ct potrebbe scegliere di fare giocare Vecino, già in gol nel derby contro il Milan. Quella con la Lazio è una sfida fra due formazioni che vivono momenti molto diversi. L’Inter ha un nuovo allenatore e ha rivoluzionato la rosa, mentre alla Lazio Inzaghi ha plasmato negli anni il gruppo a sua immagine e somiglianza. L’Inter è ancora in corsa per Coppa Italia ed Europa League, mentre la Lazio è fuori dalle coppe e può concentrarsi sul campionato. Le due squadre, separate da un solo punto in classifica, hanno in comune la miglior difesa della Serie A (appena 20 gol subiti ciascuna) e un attacco prolifico (53 reti i biancocelesti, 48 i nerazzurri). Se la Lazio ha il primo dei marcatori, Ciro Immobile con 25 gol, l’Inter ha entrambe le punte titolari in top ten: Lukaku a quota 17, Lautaro a 11.

Confermato Padelli in porta

Aspettando il rientro dell’infortunato Handanovic, atteso per il match in casa con la Sampdoria del prossimo 23 febbraio, l’Inter ha deciso di continuare a puntare sul vice Padelli. Sarà in campo a Roma questa domenica, come anche a Razgrad giovedì contro il Ludogorets. I nerazzurri hanno infatti deciso di non tesserare il 34enne svincolato Viviano, valutato per alcuni giorni alla Pinetina. E mentre Conte si dispiace per non avere preso una punta in più sul mercato di gennaio, soprattutto ora che Esposito è fermo per infortunio, l’Inter già progetta gli acquisti della prossima estate. Sempre guardando alla Premier League. Nel mirino della coppia Marotta-Ausilio c’è il centrocampista olandese Chong, talento del Manchester United. E se Lautaro Martinez dovesse partire per la Spagna (piace molto a Barcellona, ma anche a Madrid) un possibile sostituto in attacco sarebbe Aubameyang dell’Arsenal.