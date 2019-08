Attendendo lo sbarco a Milano si Alexis Sanchez, che secondo i media cileni è in programma tra domani e dopo (l’entourage del giocatore dà per fatta l’operazione), l’Inter si prepara all’esordio in campionato contro il Lecce fissato per lunedì 26 agosto a San Siro. Quel dì per Antonio Conte sarà una giornata emotivamente impegnativa: il ritorno in A dopo la parentesi al Chelsea contro la società che lo ha cresciuto calcisticamente. Ma da questo intreccio di emozioni il tecnico nerazzurro resta impermeabile. Conte pensa alla vittoria e sul campo divide rigidamente quelli che sono i sentimenti dalla ragione. Così prepara anche la squadra, che in vista della prima di campionato resta incompleta, ma soprattutto poco rodata in attacco, dove a disposizione ci sono allo stato dell’arte 3 giocatori: Politano, Martinez che però non è ancora in forma dopo la Copa America e Romelu Lukaku.

Il belga sta lavorando sodo per rimettersi in carreggiata – chi lo vede da vicino dice che i risultati sono sorprendenti – ma non ha ancora 90’ nelle gambe e soprattutto ad ora non sa ancora chi sarà il suo compagno di reparto. Domenica nel test amichevole contro il Gozzano ha giocato e segnato al fianco di Lautaro Martinez, ma è probabile che contro i pugliesi il duo di attacco potrebbe cambiare. In tal senso c’è il baby Esposito che scalpita e che si è fatto notare nelle gare pre stagionali. Al momento al netto della difesa già granitica e del centrocampo, dove entro il 2 settembre potrebbe arrivare in innesto low cost, è il reparto avanzato il grande dubbio dell’esordio.

Lukaku messaggi a Sanchez: vieni ti aspetto

Nel mentre, dall’Inghilterra arrivano retroscena su Sanchez e il suo rapporto con Lukaku. Secondo il Daily Mail la punta belga avrebbe tempestato il cileno (ex compagno allo United) di messaggi quotidiani per convincerlo a trasferirsi all’Inter e addirittura avrebbe detto all’ex El Nino Maravilla quanto sia più bella Milano rispetto a Manchester. Gli sforzi di Lukaku sarebbero stati ripagati, tanto che secondo il tabloid britannico Sanchez sarebbe in arrivo entro 24 ore per le visite mediche.